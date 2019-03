Open dag provinciehuis druk bezocht door zo'n 3000 mensen

DEN BOSCH - Het lijsttrekkersdebat volgen of zelf debatteren in de Statenzaal. Maar ook de kans om de atoombunker in het provinciehuis eens van dichtbij te zien. De open dag van het provinciehuis trok zaterdagmiddag zo'n 3000 bezoekers.

Dat de provincie uitgerekend dit weekend haar deuren opende voor het publiek, was natuurlijk niet voor niets. Met de verkiezingen van komende woensdag in aantocht was dit hét moment om gebouw, organisatie én de verschillende politieke smaken in één keer aan het publiek te tonen. Voor alle deelnemende partijen waren stands ingericht. Het leverde zeker gedurende het eerste deel van de middag een goedgevuld provinciehuis op.

Vooral voor de atoombunker stond een forse wachtrij. Maar in het licht van de verkiezingen trok ook de ‘stickerstemwijzer’ veel bekijks. Een soort bijna-analoge versie van de provinciale kieshulp, die bovendien een aardig inkijkje gaf in de mening van de Brabanders. Alle wilde zwijnen in de provincie afschieten? Dat vindt bijvoorbeeld haast geen enkele bezoeker een goed idee. Slechts een stuk of tien groene stickers plakken op het doek, tegenover zeker 200 rode.

Ook kersvers Bosschenaar Jordan Jansen (23), tot vorig jaar nog woonachtig in Limburg, kan nog wel wat hulp gebruiken. Ook van hem hoeven de wilde zwijnen niet te worden uitgeroeid. Maar bij Eindhoven Airport twijfelt hij. ,,Het is natuurlijk makkelijk, een vliegveld in de buurt. Eindhoven ligt centraal, ook vanuit bijvoorbeeld Limburg. Maar het is niet erg duurzaam.” Hij stickert daarom toch tegen uitbreiding.