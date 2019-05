Openbaar vervoer ligt dinsdag plat: ‘Dan loop ik wel drie kwartier naar het ziekenhuis’

Aan de noordzijde van station Eindhoven rijden de bussen af en aan. Spits of niet, het is er altijd druk. Ook op maandag. Informatieborden geven aan dat er dinsdag wordt gestaakt. Vooralsnog maakt dat reizigers niet ongerust. Stef Hermans (65) uit Eindhoven had het ook gehoord, maar was er niet zeker van of dit voor heel het land geldt. ,,Je wordt slecht geïnformeerd, vind ik. Maar gelukkig heb ik een fiets.”