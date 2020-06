Opening bumpercafé Leende vertraagd

Eindhovenaar Vlemmix wilde medio deze maand de deuren van zijn Bumperbar de Ster openen maar dat wordt geen haalbare kaart meer. Van uitstel komt volgens Vlemmix absoluut geen afstel. ,,Ik ben van de week door de gemeente gebeld dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Daar ben ik nu mee bezig. Ik voorzie geen problemen. Ik heb zelf alle benodigde papieren en volgens het bestemmingsplan geldt er een horecabestemming.” Volgens Vlemmix, die zegt nog met de aankoop van het pand bezig te zijn, voldoet het cafépand niet aan alle eisen. ,,Het gaat om het geluid. Daar is in het verleden al meer over geklaagd door de buurt. Geluid is op te lossen. Desnoods gaan we verbouwen of we zetten de muziek gewoon zachter. Ik ga gewoon door. Hooguit zal het wat langer duren voordat we officieel open kunnen. Dat kan pas als alle vergunningen rond zijn”, aldus Vlemmix.