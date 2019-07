Opening jazzclub Fifthe NRE in Eindhoven belooft een opleving van de livemuziek

Chris Muller speelt in het Tijn Trommelen Kwartet. De bandleider zelf, uit Breda, herkent in Fifth NRE 'het Amerikaanse jazzclubgevoel. ,,Old fashioned, het is hier in het restaurant wat informeler", zegt hij zondagmiddag voordat hij gaat spelen. ,,We moeten aftasten of de gasten het op prijs stellen als we wat dominanter naar voren treden. Die interactie vind ik leuk." Bart van Bavel, een van de drie eigenaren van de jazzclub, begint net aan een rondleiding voor Auke Postma en het stel Rens Meilink en Jenny-Lee Martens met hun dochtertje Mila-Liv.