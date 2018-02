Opening Sportcity in Gerarduskerk Eindhoven maand uitgesteld

Sportcity heeft (nieuwe) leden die zich in hadden geschreven om op het Gerardusplein te komen sporten, op de hoogte gebracht van het uitstel. Maar volgens Van der Vijver is er verder niet veel aan de hand. ,,De vergunning is 5 februari verleend. Maar omdat het een monumentenvergunning is, moet je wachten tot de bezwarentermijn van zes weken verstreken is. Om te voorkomen dat je onomkeerbare ingrepen doet aan het monument. Bezwaar maken zou dan geen zin meer hebben. Maar als die termijn voorbij is, kunnen we verder gaan met de verbouwing." Eerder werd het werk stilgelegd omdat Sportcity te vroeg was begonnen: de vergunning was nog niet verleend.