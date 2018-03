Openstaande kraan leidt tot vondst hennepkwekerij in Eindhoven

Toeslag op tickets: Eindhoven wil 'vliegtaks' op tickets Eindhoven Airport

6:10 EINDHOVEN - Eindhoven wil dat er vanaf 2019 een toeslag komt op tickets voor vliegreizen vanaf Eindhoven Airport om de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven te verbeteren. Het idee voor de vliegtaks van 1 euro per vliegreis kreeg dinsdagavond steun van een meerderheid in de Eindhovense gemeenteraad.