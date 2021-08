Opgeblazen flitspaal Kennedylaan komt niet meer terug en andere beruchte ‘flitsende kassa’ verdwijnt

Competitie­start PSV kijken op Stratum­seind: het mag eigenlijk niet, maar het gebeurt toch...

15 augustus EINDHOVEN - Je zou kunnen zeggen dat er een wapenstilstand heerst tussen de gemeente Eindhoven en de horeca-ondernemers op het Stratumseind. Voetballen kijken op schermen in de cafés mag officieel niet, want volgens de coronabeperkende maatregelen is dit entertainment niet toegestaan. Het wordt niet gedoogd, maar BOA’s handhaven evenmin.