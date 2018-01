Opgelegde fusie tussen Eindhoven en Nuenen is een historische stap

EINDHOVEN - Tal van gemeentes in Zuidoost-Brabant zijn de afgelopen decennia samengaan. Maar dat was vrijwillig. Door een fusie op te leggen, zoals die van Nuenen en Eindhoven , zet het provinciebestuur nu een historische stap.

Historisch? Dat kun je wel zeggen, ja. Een provinciebestuur dat tot de conclusie komt dat het onderhand genoeg is geweest, en zelf maar besluit dat de ene gemeente samengevoegd moet worden met de andere? Zuidoost-Brabant moet ver terug in de geschiedenis als het gaat om van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindeling. Tot 1968 maar liefst, toen Helmond de dorpen Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis annexeerde.

Want inderdaad: in 2004 gaven Geldrop en Mierlo elkaar het jawoord om samen een grote buffergemeente tussen Eindhoven en Helmond te gaan vormen. Maar dat was een vrijwillige stap, vooral ingegeven door de angst van Mierlo om aan Helmond te worden toegevoegd overigens.

Ook de fusie van Veghel, Schijndel en St.-Oedenrode tot Meierijstad begin vorig jaar was een vrijwillige, gericht op het vergroten van de schaal en het verbeteren van de bestuurlijke slagkracht.

Wat langer geleden, in 1997, ging een groot aantal Zuidoost-Brabantse gemeenten in elkaar op. Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout vormden samen Laarbeek. Gemert en Bakel gingen samen, Heeze en Leende fuseerden, Reusel ging samen met Hoge en Lage Mierden, Bladel met Hoogeloon. En Cranendonck ontstond door het samengaan van Budel en Maarheeze.

Lichte dwang

Ook toen was er sprake van vrijwilligheid, zij het wel onder lichte dwang. Op basis van de roemruchte commissie-Schampers lag er een plan voor grootschalige herindeling.

Met name de plattelandsgemeenten en de lokale CDA-afdelingen liepen daar bij het provinciebestuur tegen te hoop. En met succes. Het offer van vrijwillig samengaan van al die kleine gemeenten tot enkele minder kleine gemeenten was genoeg om grootschalig samenvoegen te voorkomen.

Daarmee kregen ze de geest niet meer terug in de fles. Het herindelingsspook duikt sindsdien steeds weer op. Telkens wordt er daarbij gewezen op de noodzaak tot schaalvergroting in het gemeentebestuur, op het gebrek aan regionale daadkracht in een Zuidoost-Brabant dat uiteen valt in een stedelijk en een landelijk gebied, ieder met eigen belangen, op de noodzaak van verdere specialisatie in het ambtenarenkorps.

Jorritsma

Begin vorig jaar was het de nieuwe Eindhovense burgemeester John Jorritsma die de kat de bel aanbond. In een interview met deze krant stelde hij dat drie tot vier gemeenten in Zuidoost-Brabant genoeg zou zijn. Daarmee zou het lokaal bestuur eindelijk de slagkracht krijgen die banenmotor Brainport nodig heeft.

Weliswaar kreeg Jorritsma vervolgens bijna heel bestuurlijk Brabant over zich heen. Maar niet veel later zette het provinciebestuur toch concrete stappen om het al jaren met zichzelf tobbende Nuenen aan te zetten tot fusie: of met Eindhoven, of met Son en Breugel.

Daarin kreeg het provinciebestuur steun van het nieuwe kabinet, dat in het regeerakkoord expliciet opriep tot van bovenaf opgelegde fusie als gemeenten 'langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken'.