Opgewekte verdachte ‘stichtte alleen maar brand’ in Woenselse Poort Eindhoven

Dominique Elshout

d.elshout@ed.nl

,,Goedemorgen!” Opgewekt kwam hij de rechtszaal binnen, verdachte Kenny R (33) uit Rotterdam. Redelijk opgewekt bleef hij de hele zitting, woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Maar er klonk gaandeweg wel steeds meer boosheid door in zijn luide stem, want hij had het helemaal niet gedaan, een medewerkster van de Eindhovense forensische kliniek Woenselse Poort geslagen. ,,Echt niet, ik zweer het. Dat lopen ze allemaal te verzinnen.”

Spiegelen

De vrouw beledigd dan? ,,Ik heb geen lelijke dingen gezegd, alleen maar hoer. Maar dat was spiegelen, want zij noemden mij een vies ranzig mannetje. Dan zeg ik iets terug. Ik laat niet over me heen lopen.”

Een medewerkster bedreigd? Woorden gebruikt zoals daar zijn: ‘Ik schiet je in je gezicht’.? Niet gebeurd, bezwoer R.

De brandstichting dan, op 8 mei dit jaar? Die bekende R. grif. ,,Ik had angst.” Schizofrenie en bijkomende psychoses liggen aan R's angsten ten grondslag.

Matras in de fik

Aan de brandstichting tilt officier van justitie Janine Kramer het zwaarst. Er waren een matras, een kussen en handdoeken in de fik gegaan, er was dikke zwarte rook ontstaan, medewerkers moesten behandeld worden en de afdeling ontruimd. R. belandde vervolgens in de separeercel.

Kramer eiste een celstraf van zeven maanden, met aftrek van de tijd die R. al vast zit, sinds de brand in mei. Plus tbs met dwangverpleging. ,,Dan kan hij langer en intensiever begeleid worden. Ik gun hem een goede toekomst.”

Vraagtekens

Advocaat Allard Grijseels plaatste voorzichtig vraagtekens bij de bevindingen van de professionals in de Woenselse Poort, die stelden dat R. berekenend personeel had bedreigd. Nee, betoogde Grijseels, het was puur en alleen vanwege de angst geweest.

De extra beveiliging van de tbs-kliniek, is volgens de raadsman voor R. niet nodig. In het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Den Haag, waar R. momenteel verblijft, zorgt hij niet voor problemen. Een jaar gedwongen opname in een psychiatrische kliniek is voldoende, betoogde de advocaat.

Handdruk