Opkomst klimaatmars veel hoger dan verwacht: honderden Brabanders lopen mee

,,Wij zijn de toekomst maar hebben momenteel geen enkele invloed", zegt Sarah Broekmeulen van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. ,,Met dit protest willen we onze stem laten horen.” Samen met Floortje Jansen is ze een van de zes scholieren van de school die naar Den Haag zijn afgereisd. ,,We zijn helaas een van de weinige van onze school en daarom waren we een beetje bang voor de opkomst. Maar dit laat wel zien dat onze generatie het klimaat wel degelijk belangrijk vindt”, zegt Floortje. Het is de eerste keer dat ze gaan staken. Het is zelfs de eerste keer dat ze alleen zover reizen met de trein. ,,Vooral onze ouders thuis zijn een beetje zenuwachtig.”