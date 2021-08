Oplaaiende bouwwoede in Londen helpt Veldhovense hoogbouwer: Byldis scoort nieuwe opdrachten

Byldis keert terug in de Britse hoofdstad waar het als bouwer van prefab woontorens in 2015 zijn opmars begon. In december start de montage van de eerste elementen van 700 tot 800 appartementen voor het project Deanston Wharf. Dat betekent dat in de betonfabriek in Veldhoven vanaf komende maand vol gas kan worden gegeven met de productie van de gevelelementen, zegt directeur Jacco van Dijk.