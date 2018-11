Oplichtende voetbalvelden en een fanplein bij PSV innovatieraad

Bezoeker loopt ander rondje door de Eindhoven­se binnenstad

8:41 EINDHOVEN - Het is sinds jaar en dag dé winkelstraat van Eindhoven. De Demer steeg wat betreft het aantal passanten en huurprijzen van de panden boven alle andere straten in het centrum uit. Maar de aorta van het centrum is van de troon gestoten door de Rechtestraat die in het verlengde ligt. De meeste passanten in 2018 lopen daar in het stukje ter hoogte van de Hooghuisstraat.