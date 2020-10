Oplichting, witwassen, omkoping: weer forse celstraffen voor miljoenenfraude Laurentius

BREDA - Een jarenlange verbeten juridische strijd over de miljoenenfraude bij woningcorporatie Laurentius in Breda is beslecht door het gerechtshof in Den Bosch. De hoofdverdachten in deze spraakmakende affaire zijn beiden veroordeeld tot celstraffen voor het medeplegen van oplichting en witwassen.

Voormalig directeur Walter Vermeulen (59) krijgt 30 maanden gevangenisstraf waarvan 10 voorwaardelijk. Zijn voormalige zakenpartner Wim Snoeren (72) van Wildhage Planontwikkeling B.V. krijgt 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk.

Vermeulen en Snoeren maakten zich schuldig aan zogenoemde ABC-transacties. Daarbij werd onroerend goed kort na elkaar twee keer verkocht tegen aanzienlijk hogere prijzen. Wildhage kocht vastgoed, en verkocht dat vervolgens met een forse waardestijging door aan Laurentius. Winst uit zulke deals lieten de heren aan zichzelf toekomen. Oud-directeur Vermeulen was volgens het OM de hoofdrolspeler in de fraude.

Het gerechtshof acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting bij twee bouwprojecten in Terneuzen (Schuttershof en Alvarezlaan) en aan het witwassen van 700.000 en 7.000 euro.

Omkoping

Ook ziet het hof voldoende bewijs voor niet-ambtelijke omkoping door het in functie aannemen van een schilderij. Hij is vrijgesproken van frauduleuze handelingen bij het woningbouwproject Brouwhof in de Bredase Spoorzone. Dat rekende de rechtbank in Breda hem in eerste aanleg wel aan.

Listige handelingen

Het arrest gaat uitgebreid in op de rol van Vermeulen als directeur-bestuurder van Laurentius. Hij heeft volgens het hof solistisch gehandeld en de toezichthouders van Laurentius wezenlijke informatie onthouden.

Hij heeft zichzelf bevoordeeld door ‘listige en misleidende handelingen’. ,,Het hof neemt het de directeur-bestuurder zeer kwalijk dat hij het vertrouwen in hem ernstig heeft geschaad (..). Hij heeft zich daar niet om bekommerd en zijn zakken gevuld.”

Quote Ik ben alles kwijtge­raakt. Mijn huis, mijn vrouw, mijn geloofwaar­dig­heid Walter Vermeulen

De straf die Snoeren opgelegd heeft gekregen heeft betrekking op dezelfde projecten in Terneuzen. Het hof wil dat Snoeren bovendien ruim 361.000 euro terugbetaalt aan de staat vanwege ‘wederrechtelijke verkregen voordeel’. En zijn twee bv’s zijn veroordeeld tot geldboetes van in totaal 75.000 euro.

Dat betekent dat het hoger beroep van beide heren weinig heeft uitgehaald, althans wat betreft de strafmaat. De rechtbank in Breda veroordeelde beide mannen begin 2018 tot respectievelijk tweeënhalf jaar en twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Walter Vermeulen, die destijds in Eindhoven woonde, en zijn partner in crime Dongenaar Wim Snoeren liepen in 2012 tegen de lamp. Het Openbaar Ministerie bracht toen de beschuldiging naar buiten van verdachte vastgoedtransacties ter grootte van tientallen miljoenen euro’s. De sjoemelpraktijken speelden zich af tussen 2004 en 2012.

Quote Dat de verdachten elkaar jarenlang geld hebben toege­speeld is volgens hun advocaten ‘een gedachte­spin­sel’

ABC-constructies

Beiden hebben steeds volgehouden dat er bij de vastgoeddeals niets onoorbaars is gebeurd. De transacties waren transparant, zakelijk en correct verantwoord. De waardevermeerderingen waren niet buitenproportioneel of onverklaarbaar, aldus hun verweer. De rechters zouden veel te weinig kennis hebben gehad van hetgeen in de vastgoedbranche gangbaar was.

Laurentius is naar eigen zeggen door het betalen van veel te hoge aankoopsommen voor tientallen miljoenen euro’s benadeeld. Door enorme bezuinigingen is de corporatie er weer bovenop gekomen, maar dat ging wel ten koste van de huurders.

Enveloppen

Wildhage schoof Vermeulen volgens justitie regelmatig ‘douceurtjes’ toe. Enveloppen met soms 5.000, 10.000 of 20.000 euro. Vermeulen heeft die gulle gaven altijd ontkend. In 2012 trof de politie bij hem thuis achter een boiler een enveloppe met 7.000 euro aan.

Quote Ik moest antikraak wonen, heb mezelf zeven jaar verhuurd als tuinman en werkte in de horeca Walter Vermeulen

In de kruipruimte van de woning van zijn broer in Nuenen lag een koffer met zeven ton cash. Het gerechtshof komt niet tot bewijs dat het geld afkomstig was van de fraude bij Laurentius of andere criminele activiteiten. Wel wordt aangenomen dat het om zwart geld ging, witwassen dus.

Hondenfokkerij

In de optiek van Vermeulen heeft de woningcorporatie alleen maar profijt gehad van de tijd dat hij er de scepter zwaaide. Toen hij er begon, had de corporatie 4.500 woningen in beheer. Toen hij vertrok 12.000.

Snoeren was niet aanwezig bij de uitspraak van het hof. Vermeulen wel.

Tijdens de recente zittingen van het hof gaf hij aan vooral zelf slachtoffer te zijn geworden van de hele affaire. ,,Ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn huis, mijn vrouw, mijn geloofwaardigheid.”

Hij woonde tot aan zijn arrestatie in een luxe villawijk in Eindhoven. ,,Ik moest antikraak wonen, heb mezelf zeven jaar verhuurd als tuinman en werkte in de horeca.”

Hij is nu bezig met een hondenfokkerij in Opijnen. ,,Maar als ik de cel in moet, ben ik ook dat kwijt”.