Oplopende conflicten in een scheepsruim: expats uit Brainport maken actueel theaterstuk

Ebrahim vluchtte uit Syrië en nu helpt hij samen met zijn klasgeno­ten alleen­staan­de jonge vluchtelin­gen

HELMOND - Buiten schooltijd doen leerlingen van het ROC Ter Aa allerlei leuke dingen met de jongens en meiden in de vluchtelingenopvang. Een van hen, Ebrahim Ghuzlan, belandde zes jaar terug zelf als vluchteling in Helmond. Nu is hij een grote broer, vraagbaak en voorbeeld voor de jongeren in de noodopvang.

20:16