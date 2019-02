Oplossing op til voor stichting Cultuur Eindhoven

Groot aantal inbraken in Brabant: criminele broers uit Den Bosch en Eindhoven opgepakt

11:53 DEN BOSCH/EINDHOVEN - In een onderzoek naar een groot aantal inbraken in diverse plaatsen in Brabant zijn woensdag in alle vroegte twee broers uit Den Bosch en Eindhoven opgepakt. Volgens de politie zijn ze verantwoordelijk voor in elk geval zes woninginbraken in onder andere Den Bosch, Schijndel en Budel.