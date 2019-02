Oplossing voor fluittonen TD-gebouw in Eindhoven

Het grauwe kantoorgebouw aan het Frederik van Eedenplein is het afgelopen jaar verbouwd tot 157 (huur)appartementen. De balkons met organische vormen geven het pand een frivole uitstraling. Al snel bleken buurtbewoners flink last te hebben van geluidsoverlast. Aanvankelijk werd gedacht aan het bierflesjeseffect: wind die fluittonen maakt langs de open bovenkant van de balkonspijlen. Uit onderzoek in de nieuwe windtunnel van de TU/e blijkt dat dat niet het probleem is. De geluiden worden voortgebracht door wind die tussen de verticale spijlen doorspeelt, aldus een woordvoerder.

Daarna werd de rechthoekige vorm van de spijlen aangewezen als oorzaak. Aanpakken van de spijlen zelf is lastig, dus is gekozen voor een halfrond opzetprofiel. Dat hoeft niet bij iedere spijl, om de drie is genoeg, aldus deskundigen. ,,Als zij gelijk hebben, is het daarna afgelopen met de overlast. We weten ook nog niet wat het kost, maar het is een dure operatie. Maar we vinden dat dit zo snel mogelijk opgelost moet worden", aldus de zegsman.