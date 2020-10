Oplossingen vinden met slim 'schaken'

Emma Buijs uit Veldhoven schittert als fotomodel in modeblad: ‘Gelukkig niet alleen met de hand in de Elle’

24 oktober VELDHOVEN - De zestienjarige Emma Buijs uit Veldhoven is net model en werd voor haar eerste opdracht gevraagd voor een reportage in Elle. Tot het moment van verschijning bleef het spannend hoe ze in het blad zou staan. Omdat het om een sieradenlijn ging, had het gekund dat alleen haar hand in beeld zou zijn.