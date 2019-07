Opluchting en blijdschap om vrijspraak voor Memis uit Eindhoven

EINDHOVEN - Blijdschap en opluchting zijn de rode draad in de reacties op de vrijspraak dinsdagmiddag in Turkije van de Eindhovense SP-politicus Murat Memis. Zowel de Eindhovense burgemeester John Jorritsma als SP-vicefractievoorzitter Jannie Visscher zijn ongelooflijk blij dat Memis snel weer herenigd kan worden met zijn gezin, familie en politieke collega's.

,,Murat klonk enorm opgelucht toen ik hem zojuist aan de telefoon had", reageert burgemeester Jorritsma. ,,Die opluchting voel ik ook. We hebben er de afgelopen twee maanden achter de schermen alles aan gedaan om hem vrij te krijgen. Eerst door stille diplomatie, en toen de zaak toch bekend werd ook met de nodige publiciteit. Het kwartje kon in deze zaak twee kanten uitvallen, en gelukkig is het voor Murat de goede kant uitgerold.”

Lees ook Eindhovense SP-politicus Murat Memis vrijgesproken van terrorisme

Lees meer

De verwachting is dat Memis woensdag weer naar huis kan vliegen, zo laat hij vanuit de Turkse stad Antalya weten. Jorritsma heeft hem in ieder geval uitgenodigd voor de afsluitende, informele bijeenkomst van de gemeenteraad van dit politieke seizoen, donderdag. ,,Het voelt gewoon goed dat we hem dan weer in ons midden kunnen verwelkomen. Dit had ook zo maar eens heel anders uit kunnen pakken.”

Rampscenario's

,,We zijn echt ongelooflijk blij", reageert Visscher kort nadat het goede nieuws haar bereikte. ,,We kunnen niet wachten tot we hem weer kunnen zien. De afgelopen dagen hebben we alle mogelijke rampscenario's aan ons voorbij zien trekken, en dan is het enorme opluchting dat de zaak zich uiteindelijke zo positief ontwikkeld heeft. We hebben ‘em echt geknepen, hoor.”

Visscher wijst er op dat Memis ‘eigenlijk niet een gearresteerd had mogen worden’, omdat hij slechts gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting. ,,Dit is gewoon gerechtigheid. We hopen nu natuurlijk dat ook de twintig andere Nederlanders met een Turks paspoort die in dat land vast zitten ook weer naar huis kunnen komen.”

Dat zegt ook SP-Tweede-Kamerlid Sadet Karabulut, die zich de afgelopen weken in Den Haag ingezet heeft voor een spoedige vrijlating van Memis. ,, Hij is nooit schuldig geweest, maar is nu ook echt vrij. Wat een oplichting", laat ze weten vanuit de Kamerbanken. Daar zou dinsdagmiddag gestemd worden over een aantal moties om minister Blok van Buitenlandse Zaken er toe te bewegen de druk op de Turkse regering op te voeren. ,,Onze motie ik heb gezien de ontwikkelingen aangehouden", aldus Karabulut.