Opmaat naar Stationsknoop XL in Eindhoven

Het gaat om het station zelf, dat een extra ingang moet krijgen bij de TU/e, ter hoogte van de Dommeltunnel, en om de bouw van kantoren en 7500 woningen aan weerskanten van Fellenoord. Die afspraak is donderdag op papier vastgelegd door wethouder Stijn Steenbakkers (CDA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) en minister Kajsa Ollongren (D66).

In deze impressie is te zien hoe het Eindhovense stationsgebied er over twintig jaar moet uitzien.