Opnieuw beroepenfeest in stadion PSV

Opnieuw minder mensen uit Eindhoven in bijstand

7:02 EINDHOVEN - Het aantal Eindhovenaren in de bijstand blijft afnemen. Per 1 januari ligt hun aantal op 6.869. Dat zijn er 302 minder dan per 1 juni. In een benchmark met 20 grote steden is Eindhoven in een jaar tijd gestegen van 20 naar nummer 4.