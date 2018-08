Opnieuw brand aan Partituurlaan in Eindhoven

EINDHOVEN - Opnieuw is er dinsdagmiddag brand uitgebroken aan de Partituurlaan in Eindhoven. Het gaat om een gebied van ruim tweehonderd vierkante meter. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het nablussen zal nog wel enige tijd duren.