Opnieuw brand bij afvalbedrijf Baetsen in Son

Supporters­ver­e­ni­ging PSV rekent op 4.500 kaarten voor FC Barcelona-PS­V: 'Honderden aanmeldin­gen erbij'

4 september Het is momenteel spitsuur bij Supportersvereniging PSV, waar supporters van PSV zich massaal melden met vragen rondom de kaartverkoop van PSV voor Champions League-uitduels van de club. En passant meldden zich in enkele weken ongeveer vijfhonderd nieuwe leden aan (op een totaal van zo'n 15.000) om bijvoorbeeld nog in aanmerking te kunnen komen voor kaarten voor uitduels.