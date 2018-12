Opnieuw debat over gratis minimavervoer Eindhoven

EINDHOVEN - De Eindhovense gemeenteraad legt zich niet zonder slag of stoot neer bij het afschaffen van het gratis openbaar vervoer voor minima in de stad. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, PvdA en CDA en de oppositiepartijen D66 en SP verzetten zich daar met klem tegen. Dinsdag praat de gemeenteraad opnieuw over dit omstreden onderwerp.

Nu mogen in Eindhoven mensen met een minimum inkomen buiten de spitsuren nog gratis met de bus mee. Maar de onderhandelingen over het verlengen van het gratis vervoer voor minima tussen de gemeente Eindhoven en Hermes zijn begin vorige maand stuk gelopen. Het Eindhovense college van B en W moet nu nog een besluit nemen of de regeling wel of niet afgeschaft wordt. Dat hangt vooral af van het bijbehorende prijskaartje.

Het gratis minimavervoer ging in 2014 van start, en kostte de gemeente dat jaar 450.000 euro. Een jaar later, in 2015 hing er een prijskaartje van 600.000 euro aan. Vorig jaar en dit jaar bedroegen de kosten telkens 8 ton. Ook voor het komend jaar had het Eindhovense gemeentebestuur er een bedrag voor over van achthonderdduizend euro. Maar Hermes vond dat onvoldoende, zo bleek onlangs bij de presentatie van de nieuwe dienstregeling.

Onvrede

Die nieuwe dienstregeling schoot bij de Eindhovense politiek om meerdere redenen in het verkeerde keelgat. Niet alleen was er onvrede over de invoering van de Bravoflex-bussen in een aantal delen van de stad, waarbij bussen op afroep beschikbaar komen, telefonisch of via een speciale app.