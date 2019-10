Opnieuw demonstratie tegen Zwarte Piet in Eindhoven

,,Ook dit jaar voelen we ons genoodzaakt tijdens de intocht te demonstreren tegen zwarte piet, als Eindhoven verzaakt om er een feest voor alle kinderen van te maken", schrijft Marieke Stam namens Eindhoven Kan Het in een open brief aan het gemeentebestuur. ,,We willen de burgemeester, de wethouders en de raad met klem vragen zich in te zetten om tot een oplossing te komen, voordat de intocht plaatsvindt.”