Opnieuw demonstratie voor vrijlating SP’er Murat Memis uit Eindhoven, vandaag debat in Tweede Kamer

Bij de Hofvijver in Den Haag hebben zich woensdagochtend zo'n veertig demonstranten verzameld. Onder hen SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, SP-Kamerlid Sadet Karabulut en afgevaardigden uit Eindhoven van SP, PvdA en GroenLinks. Ook een aantal familieleden van Memis is aanwezig, waaronder hun ouders.

Eerder deze maand werd bekend dat Memis sinds 30 april vastzit in Turkije. Hij werd opgepakt tijdens een vakantie met zijn gezin op verdenking van terrorisme en zat vier dagen in de cel. In afwachting van zijn rechtszaak, op 2 juli in Antalya, is hij vrijgelaten. Maar zijn paspoort is ingenomen en hij mag het land niet uit.