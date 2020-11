Opnieuw doen duizenden bedrijven in regio beroep op coronasteun, VDL en DAF ontvingen tientallen miljoenen

Winter Wonderland bij de Mispelhoef zorgt voor saamhorig­heid in Eindhoven

22 november EINDHOVEN - Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way... De Winter Wonderland drive-through bij restaurant de Mispelhoef is afgelopen week geopend. Online bestelde maaltijden kunnen afgehaald worden via een sfeervol verlicht kerstspektakel op het terrein.