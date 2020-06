Opnieuw een steekpartij in Eindhoven: tweede binnen paar uur tijd

EU-geld TNO in 'race' om kobalt­vrije batterij

11:30 HELMOND - TNO in Helmond ontvangt 660.000 euro subsidie van de Europese Commissie voor haar deel in een groot Europees onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen, zonder kobalt. Het zogeheten Cobra-project is dit jaar gestart en duurt nog vier jaar.