Opnieuw Eindhovense boosheid om hoge zorgwinsten

EINDHOVEN - Het zint de Eindhovense PvdA bepaald niet dat er nog steeds sprake is van torenhoge winst in de zorg. De gemeenteraadsfractie is daar hoogst verontwaardigd over.

‘Onvoorstelbaar en onaanvaardbaar’ noemt het Eindhovense PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers het dat er in Eindhoven nog steeds zorgaanbieders zijn die enorme winsten maken. ,,Dit probleem speelt nu al drie jaar, en we hebben het nog steeds niet weten te tackelen. We zullen dat nu toch echt moeten aanpakken."

En niet alleen dat. De PvdA wil ook weten waarom het college van B en W er de afgelopen jaren niet in geslaagd is dit probleem aan te pakken. ,,Is er soms niets gebeurd? Zegt dat dan gewoon”, foetert Raaijmakers, die schriftelijk vragen gaat stellen over de kwestie.

Directe aanleiding voor de boosheid bij de PvdA is het nieuws dat zorgwethouder Renate Richters (GroenLinks) de universiteiten van Utrecht en Twente ingeschakeld heeft om onderzoek te gaan doen naar exorbitante winstpercentages bij de meer dan 200 zorgaanbieders waar Eindhoven mee werkt. Richters besloot tot dat onderzoek nadat de onderzoekswebsite Follow The Money aantoonde dat er nog tal van zorgaanbieders die flinke winsten maken, ook in Eindhoven.

Tientallen miljoenen

Meer dan twee jaar geleden al onthulde deze krant op basis van vertrouwelijke informatie van de gemeente Eindhoven dat er in Eindhoven sprake was van zorgaanbieders die jaarlijks tot vijftig procent winst wisten te boeken. Mede daardoor was er sprake van een tekort van vele tientallen miljoenen euro’s op het gemeentelijk zorgbudget.

Naar aanleiding van die onthulling stelde het gemeentebestuur destijds al een onderzoek in, zo herhaalt zorgwethouder Richters. ,,Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat onderzoek weinig concreets heeft opgeleverd. We hebben geen gevallen van directe fraude aangetroffen. Bovendien bleken de afspraken in de contracten met de zorgaanbieders dermate vaag, dat het moeilijk was ze aan te pakken.”