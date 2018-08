Opnieuw fietster aangereden op beruchte kruising in Eindhoven

update Smeulende printpla­ten zorgen voor ontruiming gebouw High Tech Campus, één persoon lichtge­wond

19:36 EINDHOVEN - Gebouw 41 van de High Tech Campus in Eindhoven is dinsdagavond ontruimd nadat er bij werkzaamheden mogelijk gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. Eén persoon hield lichte klachten over aan het voorval.