Opnieuw flinke financiële meevaller voor stadsbestuur Eindhoven, wellicht 21 miljoen

Dat is veel en veel meer dan een paar maanden geleden nog werd verwacht. In de vorige tussentijdse financiële rapportage becijferde de Eindhovense schatkistbewaarder Marcel Oosterveer (VVD) dat het begrotingsoverschot nog zou uitkomen op 9 miljoen euro, op een begrotingstotaal van meer dan 900 miljoen euro.

Dat overschot van negen miljoen was vooral te danken aan hogere opbrengsten door de verkoop van bouwgrond, doordat er minder geld wordt uitgegeven aan de inhuur van personeel en door de bezuinigingen op de uitgaven in het sociaal domein, de gemeentelijke afdeling zorg, welzijn en bijstand.

Meevallers

Stroppenpot

Die meevaller was echter vooral te danken aan een uitkering van 22 miljoen euro uit een landelijke stroppenpot voor gemeenten die in de problemen waren gekomen door hoge uitgaven in het sociaal domein. Eindhoven gaf daar in drie jaar tijd zo'n 100 miljoen euro meer aan uit dan was begroot.