Opnieuw geen kraamhulp thuis voor Eindhovense moeders, kraamhotel dit keer in deel van het Catharina Ziekenhuis

met video Matthias is startklaar met zijn zelfgebouw­de minicamper Bella; ‘Gatenkaas toen ik het ding kocht’

EINDHOVEN - Bella trekt de nodige bekijks als ze zich op straat begeeft. En terecht want ze is schattig.Ze is een vrolijk klein campertje op drie wielen, en lijkt zo weggereden uit de Sisi reclame. Eindhovenaar Matthias Erlewein bouwde haar uit ‘een hoop schroot’.