Opnieuw gewapende overval in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven: Albert Heijn deze keer doelwit

Recent zijn er al veel overvallen geweest in het winkelcentrum. De politie was daarom al extra gaan patrouilleren. In korte tijd was het namelijk drie keer raak. Half oktober kreeg een man na het pinnen een wapen op zijn hoofd, een maand later werd een oudere dame beroofd. Tussendoor hadden overvallers het gemunt op de Op=Op Voordeelshop. Het onveilige gevoel dat daardoor bij sommige ondernemers is ontstaan, is reden voor Stadstoezicht om het winkelcentrum voortaan scherp in de gaten te houden.