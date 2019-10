Opnieuw grote politieactie op Woenselse Markt in Eindhoven: al zes wagens in beslag genomen

PSV stopt met in opspraak geraakt Investous

17:20 EINDHOVEN - PSV stopt per direct de samenwerking met sponsor Investous. Het bedrijf raakte eerder deze week in opspraak omdat het meerdere mensen voor forse bedragen gedupeerd zou hebben. Dat bleek uit een uitzending van het televisieprogramma Opgelicht. Via Investous kunnen mensen investeren in extreem risicovolle beleggingen. Een vrouw raakte acht ton kwijt en heeft aangifte gedaan bij de politie.