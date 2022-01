Opnieuw hindert dichte mist Eindhoven Airport

Hoe konden ze opa Bertus nou vergeten? Nieuwe namen voor bruggen Achtse Barrier, maar de Bertus Capelle­brug blijft

EINDHOVEN - Opa Bertus schrappen? Dat niet, dacht Daphne van Zuthpen. Zij trok aan de bel toen ze hoorde dat er een prijsvraag was uitgeschreven voor namen voor de vier bruggen in de Groene Long in Achtse Barrier. Want één van de bruggen heeft al bijna 27 jaar een naam: die van haar opa Bertus Capelle.

