Opnieuw kerstdiner voor eenzame ouderen in Philips Stadion

EINDHOVEN - Tweehonderd ouderen in Eindhoven hoeven kerstavond niet in hun uppie door te brengen. Voor de vijfde keer organiseert GGzE voor hen een sfeervol vijfgangendiner.

Voor de tweede achtereenvolgende keer vindt dat kerstdiner plaats op een bijzondere locatie: het Philips Stadion. Senne Pol, psycholoog bij de GGzE en de drijvende kracht achter het evenement: ,,We zijn vijf jaar geleden gestart met het diner voor kwetsbare en eenzame ouderen, toen nog op onze locatie in de Grijze Generaal in Woensel en voor maximaal zo’n honderd deelnemers. Door een heel fijne samenwerking met PSV kunnen we nu voor de tweede keer terecht in een zaal in het stadion, uitkijkend op het veld, en hebben we kunnen doorgroeien naar zo’n tweehonderd deelnemers.”

De editie vorig jaar was een groot succes, meldt GGzE op zijn Facebookpagina. Sommige gasten kwamen naar het stadion in PSV-kleuren en genoten van het uitzicht op het voetbalveld.

Dezelfde tafel

Het diner is niet exclusief voor cliënten van de GGzE, zegt Pol. Ook andere organisaties, zoals het Rode Kruis en WIJ Eindhoven kunnen tafelgasten aanmelden. Een tikkeltje exclusief blijft de avond wel: niet iedereen kan zich zomaar opgeven voor het gratis diner. ,,We richten ons specifiek op kwetsbare, eenzame ouderen. Dat betekent dat ook een kind zijn vader of moeder kan aanmelden, als die binnen de doelgroep valt. We zijn daar niet heel erg streng in.” Om de strijd met eenzaamheid onder ouderen aan te gaan, worden mensen die bij elkaar in de buurt wonen maar elkaar (nog) niet kennen, zoveel mogelijk aan dezelfde tafel geplaatst.

Voor de organisatie van het kerstdiner is een bedrag van zo'n zesduizend euro nodig. Via sponsoring en een crowdfunding is dat streefbedrag zo goed als binnen. ,,We hebben nog zo'n 500 tot 600 euro nodig. Dat gaat dus wel lukken. Ook hebben we weer meer dan voldoende vrijwilligers. We hebben er die avond dertig nodig, maar er zijn al 45 mensen die zich hebben aangemeld”, aldus Pol.

