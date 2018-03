Opnieuw miljoenentekort op zorg in Eindhoven

EINDHOVEN - Na amper drie maanden in het nieuwe jaar is het zorgtekort in Eindhoven al opgelopen tot bijna 11 miljoen, blijkt uit nog vertrouwelijke berekeningen. Dat is meer dan de helft van het tekort dat over geheel 2018 werd verwacht.

Het tekort op het sociaal domein van de gemeente Eindhoven komt in het eerste kwartaal van dit jaar hoogstwaarschijnlijk uit op zo'n 11 miljoen euro. Dat is dan al meer dan de helft van het bedrag dat Eindhoven in héél 2018 tekort dacht te komen, namelijk zo'n 20 miljoen euro.

Verschillende bronnen hebben die nieuwe financiële tegenvaller voor het gemeentebestuur tegenover het ED bevestigd. Vandaag bespreekt het Eindhovense college van B en W de financiële tussenrapportage over het eerste kwartaal van dit boekjaar.

Bandbreedte

Vandaag ook wordt de exacte hoogte van het tekort vastgesteld. Er zou namelijk sprake zijn van een 'bandbreedte' in dat tekort, dat ergens tussen de 8 tot 11 miljoen euro zou liggen. Omdat het nog om vertrouwelijk nieuws gaat, is er nog geen verklaring of oorzaak te geven voor deze nieuwe tegenvaller.

De afgelopen twee jaren werd Eindhoven al geconfronteerd met grote en onverwachte tekorten op het sociaal domein, waarin de gemeentelijke afdelingen zorg en welzijn zijn ondergebracht. In beide jaren was sprake van een overschrijding van het budget met meer dan 10 procent: 40 miljoen, bij een budget van 400 miljoen euro.

Naar aanleiding daarvan nam de Eindhovense gemeenteraad een aantal maatregelen om die budgetoverschrijdingen flink in te dammen. Zo is er fors geschrapt in het aantal zorgaanbieders. Dat waren er eerst meer dan 400, maar dat aantal is inmiddels gehalveerd. Verder wordt onder meer de zorg met scherpere tarieven ingekocht en wordt er ook strenger gekeken naar het aantal uren huishoudelijk hulp dat wordt verleend.

Effect

Die maatregelen zouden er dit jaar toe moeten leiden dat de budgetoverschrijding teruggebracht wordt tot zo'n 20 miljoen euro. Omdat niet van alle maatregelen meteen duidelijk is wat voor financieel effect ze hebben hield het college van B en W al een slag om de arm en werd ingecalculeerd dat het tekort dit jaar zou kunnen oplopen tot 30 miljoen.

Bij de discussies over het terugdringen van het tekort werd door verschillende partijen, waaronder de VVD en D66, voorgesteld budgetplafonds in te voeren. Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad voelde daar echter niets voor, omdat die plafonds zouden kunnen leiden tot wachtlijsten.