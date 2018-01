Opnieuw minder mensen uit Eindhoven in bijstand

EINDHOVEN - Het aantal Eindhovenaren in de bijstand blijft afnemen. Per 1 januari ligt hun aantal op 6.869. Dat zijn er 302 minder dan per 1 juni. In een benchmark met 20 grote steden is Eindhoven in een jaar tijd gestegen van 20 naar nummer 4.

Wethouder Staf Depla (PvdA, Werk) is blij met de cijfers, maar vindt het ook tijd de teugels aan te trekken. ,,Alhoewel we de toeleiding van bijstandsgerechtigden naar trajecten licht zien stijgen, is er helaas nog sprake van relatief veel 'no show'. Mensen komen niet opdagen bij gemaakte afspraken of haken af als een traject loopt", aldus de wethouder.

Schoonmaakbedrijf Gascogne, waar de gemeente mensen uit de bijstand parttime laat werken, gaf onlangs tegenover het ED al aan dat de vrijblijvendheid (te) groot is. Onlangs bleek ook dat het Summa College moeite had om voldoende jongeren te vinden voor een werk- en leerplek in de logistiek, ook al krijgen zij met deze opleiding gegarandeerd een baan. De betrokken docenten gaven aan dat jongeren soms uit bed gebeld moeten worden, willen ze komen.