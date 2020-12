Opnieuw miskleun Eindhoven bij rechters; gemeente kwam niet naar zitting CRvB

EINDHOVEN - Eindhoven heeft weer een miskleun gemaakt in de rechtszaal. De gemeente was niet vertegenwoordigd bij een zitting van de hoogste rechter, terwijl zij hier wettelijk toe verplicht was. Het lijkt te piepen en te kraken bij de juridische afdeling van de gemeente.

Dat blijkt uit een uitspraak van de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht. De uitspraak is 14 december gepubliceerd. De zitting was 19 september en ging over jeugdzorg.

Quote De Raad heeft het college bij aangete­kend verzonden brief opgeroepen bij gemachtig­de ter zitting te verschij­nen. Daarbij is overeenkom­stig de Awb vermeld dat het college verplicht is hieraan gevolg te geven.” Uitspraak rechters, Centrale Raad van Beroep

Vaak wordt een gemeente door rechters ‘uitgenodigd’ om te komen, waarbij een jurist namens de gemeente het woord kan voeren. In dit geval was het Eindhovense college ‘opgeroepen’. ‘De Raad heeft het college met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij aangetekend verzonden brief opgeroepen bij gemachtigde ter zitting te verschijnen’, zo schrijft de CRvB. ‘Daarbij is overeenkomstig de Awb vermeld dat het college verplicht is hieraan gevolg te geven.’ Doordat er niemand kwam, heeft het college de wet overtreden.

Quote De verwach­ting was dat de betrokken ambtenaar gewoon naar de zitting kon. Door gezond­heids­klach­ten gerela­teerd aan corona bleek in de ochtend dat dit niet kon, mede gelet op het CRvB coronapro­to­col.” Woordvoerder, Gemeente Eindhoven

Corona

Volgens de gemeente was er sprake van overmacht. ,,De verwachting was dat de betrokken ambtenaar gewoon naar de zitting kon. Door gezondheidsklachten gerelateerd aan corona bleek in de ochtend dat deze niet naar de zitting kon komen, mede gelet op het CRvB coronaprotocol”, aldus een woordvoerder. ,,Tijdens de zitting hoorden we dat de gemeente die ochtend had afgebeld. Daar waren wij allemaal heel verbaasd over. Zelf heb ik dit nog nooit meegemaakt”, zegt de advocate van de vader die de zaak had aangespannen, Enith van Wolde.

Quote Tijdens de zitting hoorden we dat de gemeente die ochtend had afgebeld. Daar waren wij allemaal heel verbaasd over. Zelf heb ik dit nog nooit meegemaakt.” Enith van Wolde, advocate

,,De gemeente had ook geen schriftelijke reactie gegeven. Ik vond Eindhoven tijdens deze procedure in het algemeen een amateuristische indruk maken. Dat verwacht je misschien van een kleine gemeente met weinig ambtenaren. Maar Eindhoven is ongeveer net zo groot als Groningen, en daar ervaar ik dit niet.” De rechters concludeerden dat er geen procesbelang meer was, dus leverde de rechtszaak haar cliënt niks op. De CRvB oordeelde wel dat Eindhoven hem een ruime proceskostenvergoeding van circa vijfduizend euro moet betalen.

Problemen juridische afdeling

Dat dit zo liep lijkt opnieuw een signaal dat de juridische afdeling van de gemeente overbelast is. Het college heeft dat tot nu toe steeds ontkend. In juli bleek tijdens twee rechtszaken van burgers over WMO-hulp dat de gemeente op cruciale punten steken had laten vallen en een net ingehuurde jurist op de zaak had gezet.

Excuses

Vervolgens bleek begin november dat de rechtbank in Den Bosch in een van deze zaken nog altijd wachtte op een schriftelijke reactie van het college, net als de Eindhovense die de zaak had aangespannen en in het gelijk was gesteld. Toen de rechters een ultimatum stelden volgden excuses van het hoofd van de juridische afdeling aan de rechtbank en aan de Eindhovense. Tegen de gemeenteraad zei wethouder Yasin Torunoglu dat er geen structurele problemen waren: ,,Hoe goed je proces ook in elkaar zit, het zijn altijd mensen die het uitvoeren, en die maken soms fouten.”

Quote Hoe goed je proces ook in elkaar zit, het zijn altijd mensen die het uitvoeren, en die maken soms fouten.” Wethouder Yasin Torunoglu, Gemeente Eindhoven