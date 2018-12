Opnieuw raak in oude drugspanden in Eindhoven: van wolkje wit poeder tot 6000 joints

Het was een moment van ongekende timing. Onbewust, dat wel. Net op het moment dat een pakketbezorger bij een notoire drugscrimineel in Stratum aanbelt, parkeert het ondermijningsteam BITE van de gemeente Eindhoven zijn busje op de stoep. Voor het team is het de eerste pitstop tijdens een actie waarbij maandag en dinsdag tientallen panden in de stad worden gecontroleerd. In de categorie ‘nu we er toch zijn’, wil het team ook wel een blik werpen in de zojuist afgeleverde pakketten. Niet in de laatste plaats omdat bij het neerzetten ook een wolkje wit poeder uit de zware dozen ontsnapt.

Terwijl de bestelbus van FedEx wegrijdt, mompelt de bewoner iets over voedingsupplementen. Maar bij projectleider Mark – zijn achternaam wordt uit veiligheidsoverwegingen achterwege gelaten - staan alle seinen dan al op rood. “Op het etiket van de doos stond iets over chemicals en Sjanghai. Ondertussen maakte die jongen zo’n zenuwachtige indruk.” Bovendien staan Mark en consorten niet voor niks op de stoep. Op het adres werd zowel in 2014 als 2015 een wietkwekerij gevonden.

Mysterieuze poeder

En ook nu is het een ‘hit’, zoals het team het noemt. Want het mysterieuze poeder blijkt na inbeslagname een stofje te zijn dat wordt gebruikt bij het produceren van synthetische drugs. De bewoner zal er een dag later voor worden aangehouden. Mark schudt onderweg naar het volgende adres zijn hoofd: ‘Sommige mensen leren het nooit.”

Recidivisten

Het allereerste adres zegt alles over de Eindhovense actie van deze week, die overigens onderdeel uitmaakt van een project in Zuid-Nederland (zie kader). BITE, waarin de gemeente samenwerkt met onder andere de politie, richt zich deze twee dagen op ‘recidivisten’, mensen die al eerder zijn betrapt met een hennepkwekerij of drugslab. Een soortgelijk project was in Limburg een succes. “Uit de statistieken blijkt dat een op de drie opnieuw de fout in gaat”, verklaart Joyce, die het project samen met collega Mark leidt.

Zij begon haar voorbereiding met honderden adressen in Eindhoven waar de afgelopen vijf jaar een kwekerij of lab was gevonden. “Alle mensen die voor het eerst zijn betrapt, hebben we eruit gefilterd. Hetzelfde geldt voor de kleine kwekerijen”, legt Joyce uit. Van de veertig adressen die overbleven werd bekeken of er bijvoorbeeld meldingen waren binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem. Uiteindelijk leidde het tot een lijst met 24 adressen.

Eén van die locaties is een woning aan een typisch volkswijkstraatje in De Bennekel waar de rolluiken domineren. Maar interessanter is de loods erachter. Daar werd in 2015 een drugslab aangetroffen met 115 kilo MDMA, klonk het tijdens de briefing eerder die ochtend. En, oh ja, er lag ook nog een raketwerper. Alle reden om het rolluik te forceren en een nieuw kijkje in de loods te nemen.

In de voormalige garage staan verschillende auto’s en scooters met Spaans kenteken, maar ook een softijsmachine en twee speedboten. Opmerkelijk, maar verder niks illegaals. Dat geldt dan weer niet voor de elektriciteitsmeter. “Zie je deze schroef?”, wijst de fraude-inspecteur van Enexis naast de meter. “Daar ontbreekt de verplichte zegel. Hier is mee geknoeid om de meter terug te draaien.”

Een vleugje hennep

Gaan de drugsrecidivisten dan allemaal opnieuw in de fout? Nee, zeker niet. Er volgen een paar adressen waar alles netjes op orde is. Ook bij een rijtjeshuis in Woensel-Zuid lijkt in eerste instantie weinig aan de hand. Tot een passerende buurtbewoner het team aanspreekt: “Hier gaan jullie geen drugs vinden, hoor. Misschien moet je verderop eens gaan ruiken.”

De neuzen van het team gaan daarop letterlijk de lucht in. En inderdaad, twintig meter verderop hangt een vleugje hennep. Al snuivend komt het team uit bij een kluswoning waar op de plek van de deurmat een rooster in de grond zit. Wie erboven heeft gehangen weet genoeg: de hennep walmt je uit de kruipruimte tegemoet.

Zesduizend jointjes

Het huisnummer komt projectleider Joyce wel erg bekend voor. Het adres stond op de oorspronkelijke lijst, onder andere vanwege een Meld Misdaad Anoniem-melding. “Ik heb het eraf gehaald, omdat de wijkagent was gaan kijken en niks had gezien. Dat snap ik wel. Je kunt door dwars door het huis kijken. Zie jij een kwekerij?” Wat je niet kunt zien is de omgebouwde kruipruimte, waar twee kilo aan wiet-in-wording ligt te drogen op witte rekjes van gaas. In de gang staan verder vier vuilniszakken vol met tabak. Alle ingrediënten om zesduizend jointjes van te draaien, straatwaarde: grofweg 20.000 euro.

