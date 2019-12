Opnieuw treinarrestatie in Eindhoven, verdachte man gezien met ‘vuurwapen’

Veel Britten onder nieuwe Eindhoven­se Nederlan­ders

17:48 EINDHOVEN - 47 Britten zijn dit jaar in Eindhoven Nederlander geworden in het stormachtige Brexitjaar. Dat zijn er vier keer zo veel als in 2018. Het Verenigd Koninkrijk staat daarmee op de vijfde plaats met de bijdrage aan de nieuwe Eindhovenaren, na Syrië, India, Turkije en Iran. In totaal telde Eindhoven in 2019 745 nieuwe Nederlanders.