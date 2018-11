Oppassen voor ‘cowboys’ in Kringloopland

De kringloopwinkel kent in tijden van verduurzamen en sociale betrokkenheid, een ongekende populariteit. Toch hebben hebben sommige vestigingen het moeilijk: stijgende concurrentie, professionalisering en de komst van commerciële ‘cowboys’ zorgen voor verschuivingen in het kringlooplandschap. Afgelopen week werd bekend dat Emmaus Eindhoven failliet is verklaard. Dat is niet zomaar een kringloopwinkel: Emmaus Eindhoven is de 'moeder aller kringloopwinkels’. De vestiging geldt samen met een winkel in Leeuwarden sinds 1962 als de grondlegger in Nederland.