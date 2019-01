Oppositie Eindhoven boos over speech burgemeester Jorritsma

Tijdens de speech van Jorritsma - die hij maandagmiddag in grote lijnen zal herhalen tijdens de tweede nieuwjaarsreceptie in het stadhuis - stipt de burgemeester de miljoenentekorten van de gemeente aan. ,,Ja, afgelopen jaar hebben we in het sociale domein noodgedwongen forse maatregelen getroffen, die dit jaar, 2019, manifest merkbaar zullen zijn in de stad", vervolgt hij. ,,Raadsleden en commissieleden zullen kritisch worden aangesproken. Dames en heren, het kan niet anders. We zullen onze rug moeten rechten, in het belang van de toekomst van de stad.”