Oppositie gemeenteraad Eindhoven: Tongelreep moet openblijven

Met de oproep om De Tongelreep open te houden reageren de drie raadsfracties op het nieuws in deze krant van gisteren dat een eerder door de gemeenteraad afgedwongen ‘doorzwemgarantie’ mogelijk van de baan is. Sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) heeft dat onlangs besproken met de zwemverenigingen die gebruik maken van De Tongelreep.

Dat zwembad wordt waarschijnlijk vanaf eind volgend jaar verbouwd voor een bedrag van bijna 28 miljoen euro. ,,Onacceptabel", noemt raadslid Betty van Geel van D66 het als de zwemverenigingen tijdens die verbouwing niet in De Tongelreep terecht kunnen. ,,We kunnen de continuïteit van die verenigingen niet in gevaar brengen", zegt Van Geel.

Daar is SP-fractievoorzitter Murat Memis het volledig mee eens. ,,Dit is weer een nieuwe episode in een dossier dan van alle kanten niet echt lekker loopt", zegt Memis. ,,We moeten hier snel een fundamenteel debat over voeren in de raad.”