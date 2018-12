Oppositie Son verlaat raadszaal uit woede over beschermd wonen

Huishoude­lij­ke hulp ZuidZorg naar Actief Zorg: ‘Cliënten merken niets’

6:35 VELDHOVEN-TILBURG - De negenhonderd huishoudelijke hulpen die in Zuidoost-Brabant werken voor ZuidZorg Hulp Thuis in Veldhoven en hun cliënten gaan in de loop van 2019 over naar het Tilburgse bedrijf Actief Zorg. ZuidZorg gaat verder als aanbieder van medische thuiszorg.