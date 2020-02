Oprechte Tania Kross houdt aandacht moeiteloos vast

In de door haar samengestelde en op onderdelen voor haar geschreven en gearrangeerde voorstelling ‘Van Mozart tot Madonna’ zingt Kross alleen maar liedjes die haar stem doen stralen.

Wie: Van Mozart tot Madonna met Tania Kross

Waar: Muziekgebouw Eindhoven

Wanneer: vrijdag 7 februari

Klassiek was er in liederen van Mozart, Purcell, Duparc, Copland, Rachmaninow, populair in songs van onder anderen Madonna, Queen, Spinvis, Huub van der Lubbe en Umm Kulthum. Kross’ stem is warm in de laagte, helder in de hoogte en aangenaam in alles wat daar tussenin zit. Ze voelt zich thuis op het podium.

Ze is aardig, lief en levendig en heeft de gave om mensen met haar natuurlijke manier van doen aan te spreken. Twee uur lang hield ze de luisteraar geboeid met vierentwintig liedjes die voor de uren van een etmaal stonden. Met een ander kledingstuk, een voorwerp of een grapje ­– de fonetische versie van ‘La Isla bonita’ uit haar kinderschriftje bijvoorbeeld was erg leuk– bracht ze ochtend, middag en avond aan.

Attent