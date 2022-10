Oprichter Nelleke van 60-jarige balletstudio Valentijn danst nog steeds

EINDHOVEN - Op 2 oktober 1962 begon de 19-jarige Nelleke Valentijn met danslessen in de Ferd. de Braeckenleerzaal in hotel Cocagne. Nu viert Balletstudio Valentijn het 60-jarig bestaan.

Vrijdagochtend om kwart over tien beginnen dertien vrouwen aan de warming up in een grote danszaal, op de tweede verdieping van de balletstudio boven de schoenenwinkel Nelson in de Rechtestraat. Precies op de plaats waar tot begin jaren 60 het voormalige stadhuis van Eindhoven stond.

,,Zwaai je armen omhoog alsof het grote vleugels zijn”, zegt Judith Peters. ,,En… laat los! Een, twee, drie, vier en zak door je heupen, vijf, zes, zeven, acht.” Alle spieren komen aan bod en er wordt veel gelachen als de fotograaf de dansers dichter bij elkaar wil hebben.

‘Leuk en ontspannend’

Berdy Maertens (58) danst al twaalf jaar bij Valentijn. Ze is zelf ook dansdocent. Blijft bij deze groep ‘want het is leuk en ontspannend én ik leer nog steeds nieuwe dansen’. Ook kijkt ze uit naar de dansvoorstellingen van 17 en 18 juni volgend jaar in Pand P, waarbij alle leerlingen aan bod komen.

Nelleke Valentijn danste als achtjarige bij dansschool Gerard Need en later bij de Muziekschool. Bij allebei hoorde ze dat er meer in zat en ondanks dat haar vader het maar niks vond, ging ze in 1958 naar de Scapino Dansacademie in Amsterdam. ,,Al tijdens de opleiding gaf ik les aan jonge kinderen. In 1962 ging ik terug naar Eindhoven en huurde een zaal in hotel Cocagne. Voor 50 gulden plaatste ik een advertentie in het Eindhovens Dagblad. Meteen kwamen er vijftig leerlingen.”

Leerlingen bij haar thuis

Met subsidie van de gemeente Eindhoven vroeg de Stichting Kunstzinnige Vorming Valentijn danslessen te verzorgen voor de vijfde en zesde klassen van lagere scholen. Ook kwamen er leerlingen bij haar thuis in de Willem de Zwijgerstraat, later Blaarthemseweg en Rozemarijnstraat. In 1980 deed ze de dansschool over aan Saskia van Gool. Vanaf toen wordt er gedanst in de Rechtestraat. ,,Wil je vermelden dat Saskia Balletstudio Valentijn heeft uitgebouwd tot wat het nu is?” vraagt Valentijn.

Quote Het is een harde ellebogen­we­reld, ik wilde liever lesgeven Floor de Best

Nu, dan hebben we het over een organisatie met drie leslocaties: ook in het Trefpunt aan het Belgiëplein en bij Atalanta in Veldhoven wordt er gedanst. Met acht docenten en zo’n 500 leerlingen tussen 2 en 85 jaar. Onder leiding van Judith Peters en Floor de Best, die het achttien jaar geleden overnamen van Van Gool. Peters leeft zich uit met steeds nieuwe ideeën, De Best doet de meer zakelijke kant. Beiden ook geschoold aan een dansacademie, hadden ze niet de ambitie voor de uitvoerende dans. De Best: ,,Het is een harde ellebogenwereld, ik wilde liever lesgeven.” Peters: ,,Ik wilde zelf dansen bedenken en graag mensen iets meegeven.” Beiden benadrukken dat bij de lessen plezier voorop staat en er geen selectiecriteria gelden voor nieuwe leerlingen. Plezier in het dansen staat voorop.

Dat geldt ook nog steeds voor Nelleke Valentijn. Twee keer per week gaat ze vanuit Son naar de Rechtestraat, waar ze les krijgt van Saskia van Gool. Klassiek en oefeningen aan de barre. ,,Want het lijf moet onderhouden worden.”