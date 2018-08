Oproep: herinneringen aan de verdwenen kermissen in Eindhoven

Druiven­tros verkoopt inboedel Herman den Blijker aan Stedelijk College Eindhoven: 'We zijn er super blij mee'

11:41 BERKEL-ENSCHOT/EINDHOVEN - Stiekem had hij spijt van de advertentie, maar het is Druiventros-eigenaar Rob Zoontjens wel gelukt. Voor vijfhonderd euro heeft hij een nieuwe eigenaar gevonden voor de inboedel van het pop-up restaurant: het Stedelijk College in Eindhoven. ,,We zijn er super blij mee. Alle tafels en stoelen gaan een mooi plekje krijgen in een van onze lokalen", vertelt locatiebeheerder Hans Houbraken.