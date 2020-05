Oproep: koop lokaal en steun Eindhovense zaken

VIDEOEINDHOVEN - Citymarketingorganisatie Eindhoven365 ontrolt vandaag een nieuwe campagne. De slogan ‘Hou onze stad sterk’ is bedoeld voor inwoners van Eindhoven om het bezoek en het koopgedrag in de stad een boost te geven.

De campagne laat drie lokale ondernemers zien en roept op om lokaal te kopen. Op de posters staan Magda van Magda Boutique, Casper van de Bierbrigadier en Tim en Sabine van Phood Kitchen.

Samen doen

,,Alleen samen kunnen we het doen. De campagne is een onderdeel van een strategie op lange termijn om de economie van de stad een impuls te geven tijdens en na de coronacrisis”, zegt Peter Kentie van Eindhoven365.

De omvang van de buitenreclame is één van de grootste campagnes die ooit in Eindhoven is gehouden: posters met daarop de Eindhovense ondernemers zijn vanaf deze week te zien op 500 abri’s (bushokjes) en 200 posterpanelen langs wegen waar veel verkeer langskomt. ,,We hopen op deze manier de economische schade die de coronacrisis in Eindhoven heeft aangericht te kunnen herstellen”, zegt Kentie.

Online en social media zijn een belangrijk onderdeel van de campagne. Direct na het bekend worden van de omvang van de coronacrisis medio maart is de website Thisiseindhoven.com omgebouwd tot een portal, dat verwijst naar Eindhovense webshops en bezorg- en afhaaldiensten en ook thuisblijf-tips geeft. Er staat ook een speciale video online, die de campagne kracht bijzet. ,,Voorlopig richten wij ons met deze campagne op de inwoners van Eindhoven met wat er nu met de geldende beperkingen mogelijk is. We hopen dat mensen weer wat meer naar de stad komen, maar daarbij natuurlijk wel de geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen”, zegt Kentie.

Eindje uit elkaar