Oproep milieustraten Eindhoven en Helmond: blijf alsjeblieft weg!

EINDHOVEN - Kom alleen naar de milieustraat als het echt nodig is. Dat is de dringende oproep van de gemeenten in de regio vanwege de grote toeloop de afgelopen dagen.

Het lijkt zo praktisch: noodgedwongen thuis zitten en van de gelegenheid gebruik maken om de schuur, de zolder, de garage en tuin eens grondig op te ruimen. En al het afval meteen naar de milieustraat te brengen.

Maar kennelijk zijn heel veel inwoners van Zuidoost-Brabant deze vrijwel tegelijkertijd op dat idee gekomen. En dus stonden er de afgelopen dagen steeds langere files bij de milieustraat in Eindhoven maar ook bijvoorbeeld in Oirschot. Ook in Helmond zwol de toeloop zienderogen aan.

Genoodzaakt

De ene na de andere gemeente in Zuidoost-Brabant zag zich daarom genoodzaakt op een oproep te plaatsen op de gemeentelijke website om niet naar de milieustraat te komen.

,,Kom alleen naar de milieustraat als het strikt noodzakelijk is", zo staat er bijvoorbeeld op de website van afvalverwerker Cure, dat vuilnis verwerkt voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop/Mierlo en Valkenswaard. Hetzelfde geldt voor speciale Coronavirus-pagina's op we website van de gemeente Helmond.

Maximaal vijftien

Dat er in Eindhoven lange files ontstonden had niet alleen te maken met de veel grotere toeloop dan normaal op doordeweekse dagen. Dat kwam ook omdat er vanwege het Corona-virus momenteel maar een beperkt aantal mensen tegelijk - maximaal vijftien - tot de Eindhovense milieustraten aan de Lodewijkstraat en de Gabriel Metsulaan worden toegelaten. Daarmee moeten extra risico's op besmetting van bezoekers maar ook van personeel worden voorkomen.

Dat geldt ook voor de Helmondse milieustraat. ,,Het is belangrijk dat we sociale contacten zoveel mogelijk proberen te vermijden", legt een woordvoerder van de gemeente Helmond telefonisch vanuit huis uit. ,,Het extra aantal bezoekers zorgt ervoor dat zowel de bezoekers als het personeel extra risico loopt. Dat willen we voorkomen, en daarom vragen we de Helmonders alleen maar naar de milieustraat te komen als het echt noodzakelijk is.”’

Regels

Eindhoven hanteert bovendien een aantal strikte regels, naast het maximum aantal bezoekers tegelijk, voor de mensen die toch per se naar de milieustraat moeten gaan, bijvoorbeeld vanwege hun werk.