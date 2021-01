OPROEP: Thuiswerken of liever toch niet?

PSV heeft dit seizoen al drie complete elftallen ingezet in de eredivisie en meer is nog mogelijk

15 januari Met Marco van Ginkel kwam deze week het aantal spelers dat PSV dit seizoen in de eredivisie inzette op 33. Het was al een PSV-record en mogelijk kan PSV later nog op 36 uitkomen, het absolute eredivisie-record van FC Utrecht in seizoen 2014-2015. Wie liet trainer Roger Schmidt allemaal meedoen?